تونس – دعا رئيس البرلمان التونسي بالإنابة عبد الفتّاح مورو، النواب المنتخبين، إلى الحضور في جلسة عامّة، تعقد الأربعاء، لأداء اليمين الدستورية.

وأعلن مورو، في كلمة توجّه بها، الجمعة، إلى النواب الجُدد وتابعتها مراسلة الأناضول، عن تلقيه، “النتائج النهائية للانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وتبعا لذلك، وجّه مورو الدعوة للأعضاء الجدد للاجتماع في جلسة عامة افتتاحية للمدة النيابية 2019-2024، المُقررة الأربعاء المقبل.

وقال مورو، في كلمته، مُخاطبا النواب: “ستكون هذه الجلسة لتسلّمكم مهامكم بشكل رسمي، وستساعدكم على إنجاز ما ينتظره الشعب، وأوّل ما ينتظركم هو انكبابكم على دراسة قانون المالية وميزانية (موازنة) الدولة لعام 2020”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحفي، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المقامة قبل شهر، وأفرزت فوز حركة “النهضة” الإسلامية بالمركز الأوّل، بحصولها على 52 مقعدا من أصل 217.

وبحسب ما صرّح به رئيس الهيئة نبيل بفّون، خلال المؤتمر، أحالت هيئة الانتخابات، اليوم، النتائج النهائية للتشريعية إلى البرلمان المنتهية عهدته، ليُوّجه رئيس المؤسسة التشريعية السابق دعوة للنواب الجدد المنتخبين إلى جلسة عامّة، لأداء اليمين الدستورية وإعلان انطلاق العهدة النيابية الجديدة رسميا.

ومن المُرتقب أن يقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد، إثر تسلّم البرلمان الجديد مهامه رسميا، بتكليف حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة.

الأناضول