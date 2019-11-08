الولايات المتحدة – سجلت أسعار الذهب هبوطا بأكثر من 1 في المئة أثناء تعاملات الخميس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأميركية قفزة، وانتعاش أسواق الأسهم العالمية، بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل.