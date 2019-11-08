ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي والمركز الإعلامي لعمليات الجيش العميد خالد المحجوب على أن المعركة الدائرة الآن في صلاح الدين هي آخر ما تبقى للمليشيات في محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش على مناطق تقاطع شوارع السويحلي وطريق النهر الصناعي.

المحجوب أشار في تصريح لموقع “العين الإخبارية” إلى أن الجيش يقوم بما عجزت عنه حكومة الوفاق التي وصفها بـ”غير الشرعية” في طرابلس وهو القضاء على المليشيات باعتباره خط أساس العمل العسكري لقوات الجيش وهو ما عجزت حكومة “الصخيرات” عن أن تنجزه.

مدير إدارة التوجيه المعنوي إختتم حديثه بالقول:”إن حكومة الوفاق غير الدستورية أصبحت تحت سلطة المليشيات وسيطرتها وهم من يعرقل الاستقرار والأمن كما يعملون على التهريب بأنواعه ومنع المؤسسات من العمل، وفق الغرض الذي أنشئت من أجله”.