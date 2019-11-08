ليبيا – عقد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس إجتماعاً مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال علي ومقرر اللجنة عبدالعزيز محمود بحضور مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي العميد بوعجيلة الزايدي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة آليات الشروع في العملية الانتخابية وتأمين انتخابات المجالس البلدية وترتيب العملية الانتخابية وتأمينها في مختلف البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.



ومن جهته،أكد المستشار بوشناف على استعداد الوزارة لتأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه ،مستعرضاً التصور اللازم لآليات تأمين هذه الانتخابات في البلديات المستهدفة.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفوري في تأمين الفريق الإعلامي للجنة والذي سيشرع في إطلاق البرنامج الإعلامي وورش العمل التعريفية بعمل اللجنة وآلية الانتخابات.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أذن أمس الأول للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مباشرة مهامها بالشروع في انتخابات أول بلدية خلال الأيام القليلة القادمة.