وتداول مغردون على موقع “تويتر” العديد من مقاطع الفيديو التي توثق بداية انفجار البركان و حتى انبعاث الدخان إلى السماء.

وفي بعض الصور التي التقطت، كان يظهر البركان قريبا من مناطق سكنية، وفي أخرى ارتفعت أعمدة الرماد لتصبح أعلى من الغيوم.

وهذا هو أكبر انفجار للبركان الذي يقع في جنوبي اليابان منذ أكثر من ثلاث سنوات، على ما نقلت “رويترز” عن وكالة “كيودو” للأنباء.

وقالت الوكالة نقلا عن محطة محلية للأرصاد الجوية إن البركان الموجود في جزيرة كيوشو وهي الجزيرة الرئيسية الواقعة في أقصى جنوبي البلاد أطلق سحابة من الرماد بارتفاع 5.5 كيلومتر.

وهذه أول مرة يزيد فيها ارتفاع سحابة الدخان على خمسة كيلومترات منذ يوليو عام 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن البركان نشط للغاية وأنه انفجر أكثر من مئة مرة في العام الجاري وحده مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن.