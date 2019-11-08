ليبيا – التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الخميس بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين بحضور عدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية الليبية والفرنسية.

اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والفرنسية وتحديدا في مجال السلامة الوطنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية في مجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية والإنقاذ وعدد من المجالات الأمنية الأخرى.

هذا وقد افتتح الملتقى الفرنسي الليبي في مجال الدفاع المدني بحضور العديد من الشركات الفرنسية العالمية المختصة في مجال إصدار الجوازات والبطاقات الشخصية والطائرات والدفاع المدني والمستشفيات الميدانية.

داخلية الوفاق ذكرت أنه تم عقد اجتماع مع الشركات الفرنسية لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية.