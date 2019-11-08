ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني عجز حكومة بلاده إزاء عدم الإستمرار في العمل بمذكرة التفاهم مع ليبيا حول المهاجرين.

فراتوياني وفي تصريحات إذاعية أمس الخميس نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية قال:”أنه في مجال المذكرة مع ليبيا وعلى هذا المستوى من وقف العمل بها الذي تقترحه الحكومة تُظهر أنها عاجزة بالكامل وما زلنا ضحايا التصريحات السالفينية في إشارة الى (وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الرابطة )التي تركز بالكامل على الحد من تدفقات الهجرة،فتجاهل ما يحدث في ليبيا وهو بمثابة جحيم حقيقي”.

وخلص فراتوياني الى القول :”إن أوروبا لكي تكون جديرة بهذا الاسم لا يمكنها عدم التعامل مع هذا الواقع”، وذلك في إشارة الى الأوضاع بمراكز الإيواء الليبية.