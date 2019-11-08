عُمان – أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما بتعيين أعضاء مجلس الدولة العماني، الغرفة التشريعية الأولى في سلطنة عُمان، ويتكون من 86 عضوا، بينهم 15 سيدة.

وضم المجلس مسؤولين حكوميين سابقين وشخصيات اجتماعية وأكاديمية.

وكان عدد أعضاء مجلس الدولة في الفترة الماضية 84 عضوا منهم 10 نساء.

كما أصدر السلطان قابوس مرسوما قضى بتعيين أحمد بن محمد بن ناصر الندابي أمينا عاما لمجلس الشورى.

ومجلس الدولة العماني هو المجلس التشريعي الأعلى في سلطنة عمان، ويشكل مع مجلس الشورى (المنتخب) مجلس عُمان.

وشهدت سلطنة عمان انتخابات مجلس الشورى في 27 أكتوبر الماضي، وعقد المجلس المنتخب أولى جلساته في 3 نوفمبر الجاري، حيث تم انتخاب خالد بن هلال المعولي رئيسا للمجلس للفترة التاسعة.

المصدر : وكالة الأنباء العمانية