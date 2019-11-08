اسبانيا – كشف نيكولاس لوديرو زميل لويس سواريز في منتخب أوروغواي، عن رغبة مهاجم برشلونة في اللعب بالدوري الأمريكي بعد رحيله المرتقب عن النادي الكتالوني.

وقال لوديرو الذي يخوض فريقه نهائي كأس الدوري الأمريكي الأحد المقبل أمام تورونتو إف سي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “سواريز يرغب في القدوم إلى الدوري الأمريكي، يسألني دائما عن البطولة، حلمه كان اللعب في برشلونة وحقق هذا الحلم وتوج بالكثير من البطولات، وهو الآن يريد التغيير”.

وتابع: “سواريز سيأتي إلى الدوري الأمريكي عاجلا أم آجلا، أتمنى أن يلعب في سياتل ساوندرز، أعتقد أن وصوله يعد مسألة وقت فقط”.

وينتهي عقد سواريز البالغ 32 عاما، مع برشلونة في صيف 2021، وهو ما يعني أنه يمكن أن يرحل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري، ما لم يتم تجديد التعاقد، حتى لا يكون صفقة مجانية ولاعبا حرا بعد ذلك.

ويبحث النادي الكتالوني عن مهاجم يستطيع سد فراغ سواريز بعد رحيله المحتمل عن الفريق ، الذي قضى في صفوفه ما يزيد على 5 سنوات، منذ أن انتقل من ليفربول الإنجليزي في صيف 2014 مقابل 82 مليون يورو.

وفي تقرير سابق، أكد موقع teamtalk أن إدارة البارسا منفتحة على رحيل سواريز بنهاية الموسم الجاري، لأنها ستكون الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على مقابل مادي من صفقة بيعه قبل نهاية عقده مع النادي.

وبحسب الموقع، فإن برشلونة مستعد لبيع سواريز مقابل 50 مليون يورو.

المصدر: وكالات