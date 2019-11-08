إسبانيا – اختير البرازيلي رودريغو غويس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وكشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع “تويتر”، فوز رودريغو بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك)، في فوز ريال مدريد بسداسية نظيفة على ضيفه غلطة سراي التركي، على ملعب سانتياغو برنابيو، أول أمس.

وتفوق رودريغو، الذي يكمل 19 عاما، في يناير المقبل، على المغربي أشرف حكيمي ظهير بروسيا دورتموند، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، وكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان.

ورودريغو ثاني أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة، بعد راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد السابق.

المصدر: وكالات