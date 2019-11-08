موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي 1.9 بالمئة على أساس شهري، أو ما يعادل 10 مليارات دولار، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وقال المركزي الروسي، في بيان، إن الاحتياطيات الدولية ارتفعت إلى نحو 540.917 مليار دولار في الشهر الماضي، مقابل 530.923 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

واحتياطيات روسيا الدولية، عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

وفي 2018، نمت الاحتياطيات الدولية لروسيا بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 468.5 مليار دولار.

ووصلت الاحتياطيات الدولية لموسكو الحد الأقصى التاريخي أوائل أغسطس/ آب 2008، لتسجل 598 مليار دولار، وفق المركزي الروسي.

الأناضول