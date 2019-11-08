ليبيا – ترأس عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة محمد عماري زايد أمس الخميس الاجتماع الذي حضره وزيرا الحكم المحلي والمالية بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر وفرج بومطاري للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتوجيه ميزانيات البلديات في إطار متابعته لملف الإدارة المحلية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق لائحة الرسوم البلدية وعلاقة المراقبات المالية بالبلديات. كما تم التأكيد على وضع خطط عمل ةصفوها بـ”المحكمة” لمعالجتها وتقديم الدعم اللازم لتسهيل توجيه ميزانية 2020 الخاصة بالبلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها وفق الخطط الموضوعة بالخصوص.