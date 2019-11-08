روسيا – كشفت شركة “ألروسا” الروسية لاستخراج الألماس عن تراجع في مبيعاتها خلال العام الجاري، حيث انخفضت خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إنها باعت الماسا في الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بقيمة 2.687 مليار دولار، مقابل 3.822 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعني ذلك أن مبيعات “ألروسا” خلال 2019 تراجعت بنسبة 31%، حيث يعود ذلك لوجود فائض كبير في معروض الألماس في الأسواق، بالإضافة كون الهند، أحد أبرز أسواق الألماس في العالم، تعيش وضعا صعبا في القطاع المالي.

وعقب صدور البيان تراجع سهم “ألروسا” في بورصة موسكو بنسبة 0.73% ليسجل 75.72 روبل للسهم بحلول الساعة 11:43 بتوقيت موسكو.

المصدر: “نوفوستي”