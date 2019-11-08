روسيا – حقق كراسنودار الروسي فوزا ثمينا على ضيفه طرابزون التركي 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من التركي سيركان أسان خطأ في مرماه والبرتغالي مانويل فيرنانديز وإيفان إغناتييف في الدقائق 27 و35 و90+3، فيما سجل اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز، رفع كراسنودار رصيده إلى 6 نقاط متساويا في وصافة المجموعة الثالثة مع خيتافي الإسباني، الذي سقط 2-1 أمام مضيفه بازل السويسري متصدر المجموعة بـ10 نقاط، فيما توقف رصيد طرابزون عند نقطة يتيمة في ذيل الترتيب.

المصدر: rsport.ria.ru