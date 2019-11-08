كوريا ش – أعلنت كوريا الشمالية أن الفرص لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة تتقلص، مشيرة إلى أنها تنتظر ردا من واشنطن حتى نهاية العام الحالي.

وقال رئيس قسم شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، جو تشول سو، اليوم الجمعة: “أتحنا للولايات المتحدة وقتا كثيرا وننتظر ردها حتى نهاية هذا العام”.

وأضاف الدبلوماسي: “يجب أن أقول إن نافذة الفرص تكون أقرب إلى الإغلاق يوما بعد يوم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد اتفقا في يونيو الماضي على استئناف المفاوضات حول القضية النووية لكوريا الشمالية بعد عدم تحقيق أي نتائج خلال قمتهما في فيتنام في فبراير الماضي.

المصدر: رويترز