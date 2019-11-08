موسكو – اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا والصين على وشك الاتفاق على خطة عمل للتسوية في شبه الجزيرة الكورية بمشاركة “السداسية”.

وشدد لافروف خلال كلمته اليوم في مؤتمر موسكو الدولي لحظر الانتشار النووي، على ضرورة أن تمضي المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية “على أساس من الخطوات المتبادلة”.

وأضاف: “لا يمكن تسوية المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية إلا من خلال الطرق الدبلوماسية على أساس الحوار بين جميع البلدان المعنية.​​​ لن يصبح الإطلاق الكامل لعملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية حقيقيا إلا إذا تم حفز المفاوضات السياسية على أساس الخطوات المتبادلة للأطراف المعنية مباشرة”.

وتابع: “وضعت روسيا والصين مقترحات ملموسة حول كيفية التحرك بفعالية نحو هذا الهدف، أولا في خريطة طريق، والآن في خطة عمل قاربتا الاتفاق عليها مع أعضاء “السداسية”.

ولفت لافروف إلى أن خطة العمل الخاصة تجري دراستها حاليا من قبل الدول المشاركة في المحادثات السداسية، مضيفا أن ردود الفعل تجاهها “إيجابية”، وهي “تحدد الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتخاذها دون المساس بسمعتهما”.

وتضم “السداسية” بالإضافة إلى كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كلا من روسيا، والصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، إذ لم تعقد المفاوضات في هذه الصيغة منذ عدة أعوام.

المصدر: وكالات