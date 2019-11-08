مصر بين أكبر 5 دول مستقبلة للتحويلات المالية في 2019

مصر بين أكبر 5 دول مستقبلة للتحويلات المالية في 2019

الولايات المتحدة – نشر البنك الدولي امس تقريرا تحدث من خلاله عن أكبر 5 دول مستقبلة للتحويلات المالية في العام 2019، والتي تضمنت دولة عربية.

وتوقع البنك الدولي أن تكون الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر أكبر دول العالم في استقبال التحويلات المالية خلال العام الجاري.

وأضاف أن الهند من المتوقع أن تستلم حوالات بقيمة 82.2 مليار دولار، أما الصين بقيمة 70.3 مليار دولار، والمكسيك بقيمة 38.7 مليار دولار، والفلبين بقيمة 35.1 مليار دولار، أما مصر بقيمة 26.4 مليار دولار.

للمقارنة فقد استلمت مصر خلال العام الماضي تحويلات مالية بقيمة 28.9 مليار دولار، وكذلك احتلت المركز الخامس في قائمة الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية من العاملين بالخارج.

منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ارتفعت تحويلات العاملين المصرين المغتربين في الخارج بشكل كبير.

المصدر: RT