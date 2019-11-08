سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، فوز هدف البرازيلي دوغلاس كوستا، نجم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للتشامبيونزليغ عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هدف كوستا الرائع في شباك لوكوموتيف موسكو الروسي، هو أفضل هدف بالجولة الرابعة، نظرا لمراوغته لأكثر من لاعب قبل أن يسجل هدف فوز “السيدة العجوز” القاتل بالدقيقة 93، والذي قاد فريقه للتأهل مبكرا لمنافسات دور الـ16 من البطولة.

وتنافس هدف كوستا مع قذيفة جيوفري كوندوجبيا، نجم وسط فالنسيا، في شباك ليل، وهدف أوكسليد شامبرلين، متوسط ميدان ليفربول، في شباك جينك البلجيكي، وهدف رحيم سترلينغ مع مانشستر سيتي بمباراة أتالانتا.

المصدر: وكالات