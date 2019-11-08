ليبيا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة دعمه لمذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا للسيطرة على المياه الليبية واحتواء الاتجار بالبشر من ليبيا.

مايو وفي بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا”الإيطالية قال: “القوى التي تشكل أغلبية الحكومة متفقة على دعم الاتفاقية والتي بدونها سيتم إزالة حاجز لا يمكن الاستغناء عنه ضد ظاهرة الاتجار بالبشر الإيطالية”.

وذكر دي مايو أن أكثر من 70 ألف شخص ينتظرون التوجه إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.

وزير الخارجية الإيطالي أكد أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بالعمل على تحسين شروط الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بمراقبة وحماية حقوق المهاجرين على الأراضي الليبية وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.