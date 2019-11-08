السودان – صرح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، بأن بلاده تحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي، وأنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير.

وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس الماضي، إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.

وأضاف البدوي أن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65 بالمئة من شعبه، البالغ تعدداه 44 مليون نسمة، يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية.

ويعاني السودان من أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011.

المصدر: “رويترز”