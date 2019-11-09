العراق – افاد الجيش العراقي في بيان إن 17 صاروخا سقطت قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمالي البلاد اليوم الجمعة لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وأوضح مصدر أمني أن الصواريخ سقطت قرب قاعدة “القيارة” العسكرية.

ولم يذكر البيان أو المصدر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها.

وذكر موقع “السومرية نيوز”، أن “القوات الأمنية العراقية تجري عملية بحث وتفتيش عن مجموعة إرهابية قامت باطلاق 17 صاروخا بالقرب من معسكر القيارة”.

وفي وقت سابق، أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، اليوم الجمعة، عن سقوط 4 صواريخ قرب معسكر القيارة، فيما أكد مقتل 3 إرهابيين.