بكين – صعد إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الصيني، بواقع 12.7 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس شهري، إلى 3.105 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات المركزي الصيني صدرت، الجمعة، أن الاحتياطي الأجنبي صعد من 3.092 تريليون دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتألف احتياطي النقد الأجنبي للصين من ودائع بالعملة الأجنبية والذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة (SDR)، واحتياطات لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات في الأوراق المالية.

وحسب بيانات المركزي بلغت احتياطيات الذهب الصينية بلغت 62.64 مليون بقيمة 94.65 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وتعد الصين، أكبر مستثمر عالمي في الأوراق المالية الأمريكية (السندات والأذونات) التابعة لوزارة الخزانة، بحوالي 1.183 تريليون دولار، متفوقة على منافستها اليابان في نهاية مايو/ أيار 2019.

الأناضول