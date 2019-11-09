ليبيا – كشف اللواء فوزي المنصوري قائد محاور عين زارة بمعركة طرابلس التابع للجيش وجود عزوف لعدد كبير من عناصر المليشيات عن المشاركة بالقتال في الجبهات حول طرابلس بسبب الخسائر الكبيرة في صفوفها.

المنصوري لفت في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع التقدم الواضح لقوات الجيش الذي حقق تقدم كبير بجبهات القتال أمس الجمعة خاصة في محاور عين زارة حيث تم السيطرة على آلة جرف كبيرة كانت تستخدمها المليشيات لإقامة السواتر الترابية.

وأكد على أن قوات الجيش تحقق انتصارات ملحوظة في جميع المحاور كما تكبد المليشيات المسلحة خسائر كبيرة حيث قتل وجرح العديد منهم بالإضافة إلى ضربات سلاح الجو الذي أحدث خسائر فادحة بصفوف المليشيات.

أما حول موعد تحرير طرابلس قال المنصوري إن الجيش يسير وفق تعليمات وخطة موضوعة مسبقاً، مشدداً على أن قوات الجيش سوف تحرر طرابلس قريباً من قبضة المليشيات المسلحة لكنها تسعى أيضاً للحفاظ علي البنية التحتية للمدينة وحياة المدنيين.