الولايات المتحدة – دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إيران لاحترام حقوق وحصانة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء عمليات التفتيش على أراضيها.

وقال : “يجب أن يكون مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرين على تنفيذ أعمالهم بحرية… نحث إيران على حل جميع القضايا المفتوحة على الفور مع الوكالة وتزويد مفتشي الوكالة بالسلطات والحصانات التي يتمتعون بها”.

وكانت طهران قد احتجزت مفتشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة نطنز الإيرانية، حيث يوجد مصنع لتخصيب اليورانيوم.

وأكدت في وقت لاحق أنها لم تسمح للمفتشة بدخول المصنع لأن معدات الحماية أثناء تفتيشها عند مدخل المنشأة نبهت الحراس لأنها تحمل مواد “ربما تكون مشبوهة”، فتم إلغاء إذن المفتشة لإجراء عمليات التفتيش في إيران.

ووصف بومبيو الحادث بأنه “عمل شائن غير مبرر والهدف منه الترهيب”.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018، وردت إيران بعد عام واحد برفض الالتزام بعدد من نقاط هذه الخطة وبعد ذلك أعلنت عن المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق وأنها ستخصب اليورانيوم بالمستوى الذي تحتاجه.

والخميس الماضي، بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم في منشأة في فوردو، حيث يوجد 1044 جهاز طرد مركزي وقالت إنها تعتزم التخصيب إلى 4.5% اليوم السبت.

المصدر: “نوفوستي”