ليبيا – أعلنت جامعة الزيتونة في ترهونة إختطاف رئيسها على الهوية من قبل ” مليشيات مسلحة ” من مدينة مصراتة تابعة لحكومة الوفاق .

وقالت الجامعة عبر مكتبها الإعلامي في بيان تلقته المرصد : ” : قامت المليشيات المسلحة في مصراتة مساء الخميس على خطف الدكتور “عبد الفتاح المالطي “رئيس جامعة الزيتونة ترهونة ورفيقه الأستاذ “أحمد مسعود” المسجل العام للجامعة ” .

وأكدت الجامعة أن عملية الخطف تمت على طريق سرت جفرة وهما في طريقهما لزيارة عمل للمنطقة الشرقية لمتابعة الاجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة .

وطالبت الجامعة وزارة التعليم والحكومة المؤقتة بضرورة التدخل العاجل من أجل إطلاق سراحهما وتحملهما المسؤولية عن أي انتهاكات قد يتعرضان لها نتيجة هذا الخطف كونهما يمثلان مؤسسة تعليمية عليا تتبع الحكومة المؤقتة .