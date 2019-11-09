شركة بترول أبوظبي تعلن نجاحها في حفر أحد أطول آبار النفط في العالم

شركة بترول أبوظبي تعلن نجاحها في حفر أحد أطول آبار النفط في العالم

أبوظبي – أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم السبت، عن نجاحها في حفر واحدة من أطول الآبار بالعالم، وذلك في جزيرة “أم العنبر”، بعمق أكثر من 12 ألف متر.

وقالت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”، “فخورون بنجاح أدنوك البحرية في حفر واحدة من أطول الآبار في العالم في جزيرة أم العنبر الصناعية، بعمق يزيد عن 40 ألف قدم (12000 متر)، وهي أطول من كورنيش أبوظبي”​​​.

جدير بالذكر، أن أعمق حفرة معروفة في العالم، تقع في شبه جزيرة “كولا” بالدائرة القطبية، المعروفة باسم “بئر كولا العميق”.

وبنى المهندسون (السوفييت) “بئر كولا العميق”، ويصل عمقها إلى 12.2 كيلومتر في باطن الأرض.

المصدر: وكالات