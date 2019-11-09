نيويورك – رفضت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به روسيا بشأن احتمال نقل أعمالها من أراضي الولايات المتحدة، بسبب مسألة التأشيرات للدبلوماسيين الروس.

وأيدت 18 دولة، بينها بيلاروس وكازاخستان والصين وسوريا وإيران، المبادرة الروسية، فيما رفضتها 69، وامتنعت 72 عن التصويت.

وتضمنت الوثيقة المقترحة للجنة الأولى وهي مكلفة بشؤون نزع السلاح والأمن الدولي، عددا من الطلبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة تهدف إلى ضمان الوصول دون عراقيل إلى مقر الأمم المتحدة لجميع ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، فضلا عن طلب تقديم تقرير حول “أماكن بديلة لعقد الدورة القادمة للجنة، بما في ذلك جنيف وفيينا، إذا لم يتم إحراز أي تقدم في حل المشاكل المتعلقة بإصدار تأشيرات الدخول الأمريكية للدبلوماسيين الروس قبل حلول الأول من أبريل 2020”.

وتقدمت روسيا بمشورع القرار هذا إلى الأمم المتحدة بعد أن رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي إلى الأمم المتحدة المشاركين في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الأممية في دورتها السابقة.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أندريه بيلوؤوسوف، لدى عرضه للوثيقة، إن مشكلة وصول الوفود الدبلوماسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فعالياتها تمثل قضية ملحة تثير قلق عدد من الدول وتتطلب حلولا.

المصدر: وكالات