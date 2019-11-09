لبنان – أغلقت بعض محطات الوقود أبوابها في لبنان اليوم السبت، مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم واستمرار الاحتجاجات.

وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس لوكالة “فرانس برس”: “فتحت اليوم المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما أن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساسا”.

وأضاف: “نحن طلبنا أن ندفع مئة بالمئة بالليرة اللبنانية… إذا لم يجدوا (المسؤولون والمصرف المركزي) حلا حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا”.

ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحد من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ 17 أكتوبر.

وبدأت أزمة محطات الوقود في شهر سبتمبر الماضي وسط تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين.

ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية فيما يتعين على الأخيرين الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين.

المصدر: وكالات