بغداد – أفاد مراسل RT في بغداد، بأن 4 متظاهرين قتلوا، وأصيب 105 آخرون نتيجة صدامات بين المحتجين وقوات الأمن التي حاولت تفريقهم.

وأشار المراسل، إلى أن “المتظاهرين سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة صدامات اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين بين جسري السنك والجمهورية”.

وأضاف، أن “الصدامات تدور في المنطقة الرابطة بين جسري الجمهورية والسنك القريبين من ساحتي التحرير والخلاني، وأن هناك عمليات كر وفر تحدث في أغلب الأوقات بين الطرفين”.

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن الاستعداد لإطلاق مبادرة وطنية تشارك فيها الرئاسات الثلاث وعدد من المسؤولين ورجال الدين والطيف الاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل وتلبية الطلبات المشروعة للمتظاهرين.

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، تطالب بتوفير فرص عمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

المصدر: RT