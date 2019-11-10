إسبانيا – حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا، اليوم الأحد، بنتيجة 3 / 1 على إسبانيول في إطار مباريات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإسباني.

وتقدم إسبانيول بهدف سجله سيرغي داردير في الدقيقة 38.

ورد أتلتيكو بقوة عبر 3 أهداف سجلها آنخل كوريا في الدقيقة 46 وألفارو موراتا في الدقيقة 88 وخورخي كوكي في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة يرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 24 نقطة ويستعيد المركز الثالث في جدول المسابقة بفارق نقطة احدة خلف برشلونة وريال مدريد.

بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز الـ 19 قبل الأخير في الدوري الإسباني.