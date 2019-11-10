مصر – أكد الفنان أحمد زاهر، خلال الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الأولى من “مهرجان بي يوند الدولي للأفلام القصيرة” والمقام بالكويت، أنه من الأشخاص الذين يقال عنهم “نجمه خفيف” وهم الذين يصابون بالحسد بشكل سريع، وهو يؤمن بالحسد ويقوم بتحصين نفسه بشكل مستمر.

وطمأن زاهر جمهور الكويت على صحته عقب إصابته بقدمه أثناء تقديمه لحفل الفنان تامر حسني في أحد المراكز التجارية في القاهرة الجديدة منذ أشهر عدة.

وحول حقيقة خلافاته مع الفنانة غادة عبد الرازق أشار إلى أنه لا يوجد مشكلات بينه وبين غادة في الوقت الحالي، لأن العلاقة بينهما قد انتهت منذ أعوام كثيرة.

وكانت خلافات حادة نشبت بين أحمد زاهر وغادة عبدالرازق أثناء اشتراكهما في مسلسل “حكاية حياة” مما أدى إلى إصرار غادة على طرده من العمل، إلا أن المخرج محمد سامي صمم وقتها على مشاركة زاهر في المسلسل مما أجج الصراع بين غادة وسامي ونتج عنه عدم تعاونهما معاً مرة أخرى في أي عمل، كما قررت غادة عدم التعاون مع زاهر مرة أخرى بعد أن وقف بجوار سامي في خلافته معها.

وسائل اعلام مصرية