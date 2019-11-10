برلين – كشفت بيانات رسمية امس عن ارتفاع فائض الميزان التجاري الألماني نحو 16 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول 2019.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني (حكومي) في بيان، إن الفائض التجاري لألمانيا ارتفع إلى 21.1 مليار يورو (23.3 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول 2019، مقابل 18.2 مليار يورو (20.10 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وأضاف البيان أن الصادرات الألمانية بلغت 114.2 مليار يورو (126.17 مليار دولار) والواردات 93 مليار يورو (102.74 مليار دولار) في سبتمبر 2019.

وأشار إلى ارتفاع الصادرات الألمانية بنسبة 4.6 بالمئة والواردات بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر 2019.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني 2019، مقابل نمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربع السابق له، وفق بيانات رسمية.

ويواجه الاقتصاد الألماني ضغوطا، بسبب تراجع مبيعات السيارات التي تعد دعامة أساسية للاقتصاد، في ظل أزمة انبعاثات الكربون الأخيرة التي طالت عملاق صناعة السيارات “فولكسفاغن”.

كما انعكست آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على حركة الصادرات، وكذلك الغموض بشأن إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد ألمانيا إلى 0.8 بالمئة في 2019، مقابل 1.3 بالمئة في تقديرات سابقة.

وسجل الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، معدل نمو 1.5 بالمئة في 2018، وفق “النقد الدولي”.

(اليورو = 1.12 دولار)

الأناضول