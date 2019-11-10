ليبيا – إجتمع وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر بعدد من الشركات المصرية والغرفة التجارية الليبية ورحب بعودة الشركات المصرية ذات الشراكة الليبية.

عضر أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على تسهيل فتح فروع الشركات في ليبيا، مشدداً على ضرورة التواصل بين الغرفة التجارية المصرية والليبية لتذليل كافة الصعاب والمشكلات التي قد تواجه عمل الشركات وضمان سير عملها داخل الأراضي الليبية.

من جهته أثنى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على الحضور معتبراً هذا الاجتماع من أهم اللقاءات التي تثير الاهتمام حيث أنها تترجم العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين الليبي والمصري والتأكيد على دعم الجانب المصري وتنمية تلك العلاقات لما يعود بالنفع والصالح العام للبلدين.

ودعا مدير مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار ليبيا على أن يتم استضافته بمدينة الاسكندرية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ونائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة التجارة بنغازي ومدير إدارة التجارة الخارجية ومدير معرض بنغازي الدولي ومدير الغرفة الليبية المصرية.