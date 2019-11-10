ليبيا- اعتبر القيادي السابق بالجيش العميد محمد يونس عن منطقة سبها العسكرية أن حكومة الوفاق هي المسؤولة الأساسية عن تقويض جهود رجال الجيش والأمن في المنطقة الجنوبية خصوصًا في حوض مرزق والشريط الحدودي.

يونس قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت إن عملية فرض القانون التي أطلقها الجيش يناير الماضي ضربت الجريمة في عمقها حتى كادت تختفي ملامحها لكن دعم الوفاق لمليشيات حسن موسى التباوي المعروفة بمليشيا حماية الجنوب بالمال والعتاد والمرتزقة زاد من حدة الأزمة منذ الـ17 أغسطس الماضي وجعل للمهربين سطوة كبيرة في تلك الحدود.

وأكد العميد يونس أن الهدف من عملية احتلال العصابات التشادية لحوض مرزق كان لتأمين المسالك الصحراوية لهؤلاء المهربين،معتبرًا أن كل هذه المافيات مقر قيادتها الحقيقي قاعدة أبوستة البحرية مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.