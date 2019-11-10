مصر – كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن الأكلة التي تمنى الفقيد تناولها قبل أن توافيه المنية.

وقال وطني في تصريحات مع صحيفة “النهار” اللبنانية: “بعد انتهاء حوارنا عما كان يفعله طوال اليوم، من جيم وبوكس، فوجئت بهيثم يقول لي نفسي في ملوخية يا عم وطني”.

وعاش هيثم وحيدا بعد وفاة والدته الفنانة هالة فؤاد، ثم والده الفنان أحمد زكي، كما توفي عدد من أقاربه كان آخرهم جدته التي تعلق بها كثيرا بعد وفاة والدته.

يذكر أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وقامت بفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة العامة، فتبينت وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.