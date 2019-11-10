أبوظبي – هبطت 4 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، مع تعرضها لعمليات بيع استهدفت الأسهم الكبرى، خصوصا في قطاعات البنوك والعقار، بينما صعدت الكويت والسعودية، وكانت أسواق مصر ومسقط والبحرين في عطلة، لمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: كانت بداية غالبية الأسواق الإقليمية غير موفقة اليوم، على الرغم من المكاسب القوية في البورصات العالمية وأسواق النفط الأسبوع الماضي.

وانهي الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على صعود، بعدما ارتفع الخام الأمريكي “نايمكس” بنحو 1.9 بالمئة إلى 57.24 دولارا للبرميل، فيما زاد خام برنت بنسبة 1.3 بالمئة إلى 62.51 دولارا للبرميل.

وأضاف الجندي في اتصال هاتفي: “ربما قد تعاود الأسواق الصعود غدا، لكن ما تزال هناك حاجة إلى محفزات إيجابية وربما نتائج فصلية قوية للشركات المدرجة”.

وانخفضت بورصة دبي بنسبة 1.43 بالمئة إلى 2660 نقطة مع هبوط أسهم “إعمار للتطوير” بنسبة 7.5 بالمئة و”العربية للطيران” بنسبة 3.4 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 2.2 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنحو 2.18 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.74 بالمئة إلى 5093 نقطة، مع هبوط أسهم “دانة غاز” بنسبة 4.4 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 0.78 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنحو 0.76 بالمئة.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1804 نقطة، مع تراجع أسهم “مناجم الفوسفات” بنسبة 2.58 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.61 بالمئة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.16 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد المؤشر الأول بنسبة 1.14 بالمئة إلى 6249 نقطة، فيما زاد المؤشر العام بنحو.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.98 بالمئة إلى 7874 نقطة بدعم الأسهم الكبري في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.14 بالمئة إلى 6249 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.98 بالمئة إلى 7874 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 1.43 بالمئة إلى 2660 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.74 بالمئة إلى 5093 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1804 نقطة.

الاناضول