ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب إن حديث المسؤولين في حكومة الوفاق عن وجود مرتزقة روس في صفوف قوات الجيش يفتقر إلى وجود أي أدلة.

المحجوب أشار في تصريحات خاصة لقناة “الحرة” أمس السبت إلى أن حكومة الوفاق تستخدم عدة أساليب سياسية وإعلامية نظرا لخسائرها في المعارك، مبينا أن الحكومة تطرح مبادرات لحل الأزمة وترسل الوسطاء إلى الجيش وتطلب منه الموافقة على تسوية وإيجاد دور للجيش بينما تعمل في الوقت نفسه على ترويج الإشاعات وتشويه صورة الجيش.

وأضاف أن هذا الاتهام قديم وقد جرى تكراره خلال المعارك في مدينة بنغازي حيث اتهم الجيش بتجنيد المرتزقة ولكن هذه الاتهامات كانت ولا تزال غير صحيحة ولم تقنع الرأي العام في الشارع.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أوضح أن طائرات الجيش الوطني التي سقطت خلال الأشهر الماضية كان يقودها طيارون ليبيون بينما قبضت قوات الجيش خلال الأشهر الماضية على طيار مرتزق أجنبي كان يقود طائرة سقطت في محاور القتال واعترف بأنه يتقاضى أموالا من حكومة الوفاق للقتال ضد قوات الجيش.