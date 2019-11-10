انجلترا – ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد بات قريبًا من ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط توتنهام، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد واثق من قدرته على ضم إريكسن في يناير / كانون أول المقبل، رغم دخول عملاقين آخرين في الصفقة.

ويعتبر إريكسن هدفًا مهمًا أيضًا لكل من يوفنتوس وريال مدريد، إلا أن الأول ينتظر حتى نهاية عقده لضمه بشكل مجاني، في حين أن الثاني لم يتخذ أي خطوة رسمية تؤكد رغبته في ضم اللاعب حتى الآن.

وينتهي عقد إريكسن (27 عامًا) مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الوقيع لأي نادٍ آخر في يناير / كانون أول المقبل، على أن ينتقل له في نهاية الموسم بشكل مجاني.

وأكد التقرير أن مانشستر يونايتد واثق من الحصول على خدمات إريكسن، من خلال تقديم عرض مالي جيد، لإقناع توتنهام بالتخلي عنه في وسط الموسم، بدلًا من الرحيل بشكل مجاني في يونيو / حزيران المقبل.

المصدر: كووورة