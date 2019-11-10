ألمانيا – اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده وأوروبا غير قادرتين على حماية نفسيهما بلا دعم أمريكي، وأن اتباع سياسة خارجية وأمنية بعيدة عن التعاون مع واشنطن، توجه غير مسؤول.

وكتب ماس في مقال نشرته مجلة “دير شبيغل” اليوم الأحد: “بالنسبة لألمانيا، من الواضح أنه كان من الخطأ لو بدأنا تقويض حلف الناتو. من دون الولايات المتحدة، لن تستطيع ألمانيا أو أوروبا الدفاع عن نفسها بشكل فعال”، معتبرا أن هذا الأمر “أظهره بوضوح شديد في الآونة الأخيرة انتهاك روسيا معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى”.

وأضاف أن اعتماد “سياسة خارجية وأمنية دون واشنطن سيكون توجها غير مسؤول، والفصل بين أمن أوروبا وأمريكا أمر خطير… لسنوات عديدة سنبقى بحاجة لحلف شمال الأطلسي، فهو يرمز إلى تقاسم الأعباء والتعاون الدولي وتعددية الأطراف”، أوروبا القوية وذات السيادة هي جزء من حلف الناتو ولا ينبغي اعتبارها بديلا عنه.

وأيد ماس فكرة تشكيل مجلس أمن أوروبي كهيئة توحد جهود الأوروبيين الأمنية والدفاعية، مشيرا إلى أن بريطانيا يجب أن تكون عضوا فيها، حتى لو تركت الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التنسيق داخل الناتو بات مفقودا بشكل كامل وأن الحلف يمر بحالة “موت دماغي”، مشيرا إلى ضرورة أن تبدأ أوروبا في التفكير في نفسها كقوة جغرافية سياسية مستقلة، وإلا فإنها “لن تتحكم في مصيرها”.

المصدر: وكالات