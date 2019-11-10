إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، امس عن تطور جديد في العلاقة بين النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش وناديه برشلونة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن إيفان راكيتيتش لم يستسلم بعد لجلوسه هذا الموسم على مقاعد البدلاء في “كامب نو”، وحصوله على مساحة قليلة للمشاركة في المباريات.

وأشارت إلى أن راكيتيتش ينوي القتال في الأسابيع المقبلة، لاستعادة ثقة المدرب إرنستو فالفيردي، التي فقدها هذا الموسم لحساب زميله الهولندي فرينكي دي يونج.

وأوضحت أن الوضع إذا لم يتغير حتى الميركاتو الشتوي المقبل، فإن راكيتيتش سيبحث عن فريق آخر يمنحه فرصة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن عقلية راكيتيتش تجعله يفضل يوفنتوس على إنتر ميلان في إيطاليا، كما تضع باريس سان جيرمان في الصورة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

المصدر: كووورة