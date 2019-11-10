ليبيا – نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن إرسال ألف جندي من قوات الدعم السريع لدعم الجيش الليبي بقيادة المشير خلبفة حفتر ،قائلاً:” نحن لسنا شركة أمنية“.

العميد الحسن أوضح في حديث صحفي لقناة “طيبة” الفضائية وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم” أمس السبت أن قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية و​الجيش السوداني​ يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به هذه القوات من مهنية.

يُشار إلى أن وسائل إعلام قد زعمت في وقت سابق أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا أفاد بأن السودان أرسل في يوليو الماضي ألف جندي إلى ليبيا دعما لقوات المشير حفتر في مواجهة حكومة الوفاق.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إن هذه الادعاءات تأتي في إطار الكيد المنهجي للمؤسسات القومية، وأن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم، مشدداً على أن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة.