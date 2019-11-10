سوريا – رصد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” انفجارات عدة، نفذتها طائرات مجهولة الهوية، استهدفت المحيط الغربي لبلدة كفرة بالقرب من مدينة إعزاز شمال حلب.

وأفادت مصادر، لـ”المرصد السوري”، بأنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل في المنطقة. وعلم “المرصد” أن الانفجارات استهدفت مقرات لـ”جيش محمد” الذي بايع التنظيمات “الجهادية” وتنظيم “داعش”.

وقالت مصادر لـ”المرصد السوري”، إن طائرات استطلاع تركية حلقت في سماء مدينة مارع، وسط أنباء عن احتمال تنفيذ عملية إنزال جديدة، على غرار عملية إنزال سابقة نفذتها قوات التحالف الدولي لاعتقال أحد عناصر “داعش”.

وعلم “المرصد السوري” أن المخابرات التركية اعتقلت كلh من أحمد عبيد وأبوعبيدة المصري قبل أيام في تركيا. ورصد “المرصد السوري” استنفارا أمنيا للفصائل الموالية لتركيا في مناطق نفوذها.

المصدر: المرصد السوري