إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، امس أن هناك شراكة غائبة لفترة طويلة عن باريس سان جيرمان، ستدعم رحلة الفريق الفرنسي إلى “سانتياجو برنابيو”.

ومن المقرر أن يلتقي سان جيرمان مع ريال مدريد يوم 26 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، حيث سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.

ولم يشارك نيمار في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة رفقة منتخب البرازيل خلال التوقف الدولي الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيتسلح بثنائية نيمار وكيليان مبابي في الهجوم أمام ريال مدريد بدوري الأبطال.

وأكدت “ماركا” أن نيمار ومبابي لم يلعبا معًا في مباراة واحدة بدوري الأبطال منذ مارس / آذار من العام الحالي.

يذكر أن سان جيرمان أعلن بالأمس أن نيمار يؤدي تدريبات فردية ويسير على برنامج تأهيلي، وسينضم للمران الجماعي الأسبوع المقبل.

المصدر: كووورة