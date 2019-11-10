الكويت – أوردت صحيفة “القبس”، الأحد، أن مؤسسة البترول الكويتية اعتمدت إجراءات عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة مع السعودية، اعتبارا من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وذكرت الصحيفة الكويتية، أن البلدين وقعا البروتوكول الخاص بالاتفاقية في 20 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بشأن عودة الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة المشتركين.

ويقع حقلا “الخفجي” و”الوفرة” في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميًا، مناصفة بين الدولتين.

وزادت: الإنتاج الفعلي للمنطقة المقسومة سيبدأ خلال ديسمبر المقبل، “الشركة الكويتية لنفط الخليج انتهت من إجراءاتها التنظيمية لعودة الإنتاج في الحقلي الخفجي الأسبوع الماضي”.

وتابعت الصحيفة: أصدر الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة عبدالله السميطي، قراراً بسرعة العمل على تشغيل المسار الخاص بمركز النويصيب الحدودي، للعاملين في المنطقة المقسومة بالخفجي.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، “الخفجي”، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق “الوفرة”، في مايو/ أيار 2015، لعقبات تشغيلية.

الأناضول