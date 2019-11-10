لبنان – أعلن رئيس جمعية المصارف في لبنان، سليم صفير، بعد الاجتماع المالي في بعبدا، تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن صفير قوله إنه سيتعين “إصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة”.

وطمأن أن “أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع”، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الحاجة.

وقد بدأ الاجتماع المالي في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، وبحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس وأعضاء جمعية المصارف.

المصدر: وكالات