إسبانيا – شهد فوز ريال مدريد على مضيفه إيبار 4-0 في الدوري الإسباني السبت، فاصلا مهاريا للنجم البلجيكي إيدين هازارد أعاد به لمحاته الفنية التي كان يقدمها برفقة فريقه السابق تشلسي الإنجليزي.

وفي الشوط الأول قاد هازارد هجمة مرتدة من منتصف الملعب، حيث نجح في تمرير الكرة بـ”كوبري” على أحد لاعبي الفريق المنافس.

وعند استلام الكرة من جديد، نجح في تجاوز مدافع للفريق المنافس، قبل أن يلعب كرة عرضية بالطريقة المعروفة بـ”رابونا”، إذ استخدم ساقه الأقل قوة من أجل تثبيت جسمه فوق الأرض، ومن ثم لف ساقه الثانية حول الأولى لتسديد الكرة بالقدم الأقوى بين الاثنتين، ليشعل حماس المدرجات.

وأثنى مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان على مهاجمه بعد نهاية المباراة بقوله:”هازارد؟ الشوط الأول كان مبهرا للغاية، نحن سعداء بالمستوى الذي يقدمه، هو لاعب مهم بالنسبة لريال مدريد بكل التأكيد”.

وكانت قد طالت الكثير من الانتقادات النجم البلجيكي بسبب عدم ظهوره بقوة حتى الآن مع ريال مدريد لأسباب بدنية كان يعاني منها من إصابات إلى وزن زائد أفقدته الثقة التي كان يتحلى بها مع الفريق الإنجليزي.

يذكر أن هازارد انضم إلى كتيبة المرينغي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بقيمة 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات