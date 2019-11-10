أستراليا – أحرزت فرنسا لقبها الأول في كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات خلال 16عاما، بفوزها اليوم 3-2 على أستراليا صاحبة الأرض، بعد أن حسمت مواجهة الزوجي بنهائي البطولة في بيرث.

وكانت مباراة الزوجي فاصلة لتحديد هوية الفائز باللقب، حيث صمد الثنائي الفرنسي المؤلف من كريستينا ملادينوفيتش وكارولين غارسيا أمام سامانتا ستوسور وآشلي بارتي،المصنفة أولى عالميا والفائزة ببطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام، لتفوز الفرنسيتان بنتيجة 6-4 و6-3.

وتوجت فرنسا باللقب لأول مرة منذ 2003 حين قادتها إميلي موريسمو للفوز 4-1 على أمريكا في النهائي في موسكو.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها المنتخب الفرنسي باللقب بعد عامي 1997 و2003.

وكان المنتخب الفرنسي خسر ثلاث نهائيات أعوام 2004 و2005 و2016 قبل أن يتوج باللقب اليوم، في المقابل فشلت أستراليا في إحراز اللقب الثامن لها والأول منذ 45 عاما.

يذكر أنه اعتبارا من العام المقبل، ستقام هذه البطولة بنظام التجمع في مدينة واحدة (بودابست) في ربيع 2020 بمشاركة 12 منتخبا.

المصدر: وكالات