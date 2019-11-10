ليبيا – قال آمر غرفة السيطرة بقوة مكافحة الإرهاب التابعة للرئاسي علي أبو زيان إن من وصفهم بـ”المليشيات المتمردة” (القوات المسلحة الليبية) حاولت التقدم بمحور وادي الربيع منذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت.

أبو زيان زعم خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعتها صخيفة المرصد أن مسلحي حكومة الوفاق تمكنوا من صد هجوم القوات المسلحة وتكبيدها خسائر في الأرواح حسب قوله.

وأضح أنه لم يتمكنوا من حصر الخسائر بشكل دقيق لكن من وصفهم بـ”العدو والمليشيات” دائماً لا تقوم بالانسحاب إلا عندما يكون لديها خسائر في الأرواح و الآليات حسب زعمه.