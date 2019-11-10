انجلترا – عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ12 من “البريميرليغ”.

وسجل ثلاثية “الريدز” كل من البرازيلي فابينيو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 6 و13 و51 على الترتيب، فيما سجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، موسعا الفارق إلى 9 نقاط مع السيتي (25 نقطة) الذي تراجع إلى المركز الرابع، متأخرا بنقطة عن ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

المصدر : وكالات