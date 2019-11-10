ليبيا – دعت مراقبة تعليم زليتن المعلمين المنتسبين الجدد ممن جرى تكليفهم في العام الدراسي الماضي والمستمرين في العمل إلى التوجه لإدارة المدارس وتعبئة النماذج الخاصة بهم لاستكمال إجراءات العمل.

مراقبة تعليم زليتن أصدرت دعوتها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها اليوم الأحد بعد أسبوع من إعلانها عدم وقف مرتبات العاملين الواردة أسمائهم في قرار وزارة التعليم رقم 1127 بشأن إيقاف مرتبات موظفين ليس لهم بيانات وذلك حتى انتهاء لجنة حصر العاملين المكلفة من الوزارة من أعمالها.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري خاطبت وزارة التعليم رؤساء اللجان النوعية بالمراقبات بتشكيل لجان في كل مراقبة برئاسة مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة وعضوية آخرين لتقوم بتعبئة بيانات العاملين وفق النماذج المعدة لهذا الغرض على أن يتم إرفاق البيانات بالرقم الوطني وإفادة بالحالة الوظيفية معتمدة من جهة العمل على أن تحال النماذج بعد استكمالها إلى اللجنة المركزية من نسختين ورقية وإلكترونية حرصاً على سرعة معالجة أوضاع من شملهم القرار بإيقاف مرتباتهم.